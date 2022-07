LIVE. “Geen aanwijzingen voor terreurdaad”: 22-jarige schutter doodt man en twee tieners in winkelcentrum Kopenhagen

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondag drie doden gevallen. Het gaat om een man en twee tieners. Dat meldt Søren Thomassen, hoofdinspecteur van de politie van de stad. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, drie van hen verkeren in levensgevaar. Een 22-jarige Deense man, die vermoedelijk alleen handelde, is gearresteerd en zal worden aangeklaagd voor doodslag. Volgens de Kopenhaagse politie zijn er geen aanwijzingen voor een terreurdaad. De verdachte zal vandaag in aanwezigheid van een rechter worden ondervraagd.

Een van de overleden slachtoffers is een man van veertig tot vijftig jaar oud. De twee andere dodelijke slachtoffers zijn jongeren, meldt hoofdinspecteur Thomassen op een persconferentie in de nacht van zondag op maandag. De gearresteerde 22-jarige Deense verdachte is volgens Thomassen “slechts zijdelings” bekend bij de politiediensten. Hij zal worden aangeklaagd voor doodslag, maar de precieze aanklacht kan later nog worden bijgesteld.

Psychiatrische problemen

Er zijn geen aanwijzingen dat de schietpartij een terreurdaad was. Dat heeft hoofdinspecteur Søren Thomassen vanochtend gezegd op een persconferentie. Volgens de politie is er bij de vermoedelijke schutter sprake van psychiatrische problemen. Bij zijn arrestatie zei de man dat hij zijn slachtoffers willekeurig gekozen had, aldus Thomassen nog

De politie neemt momenteel contact op met de families van de slachtoffers en is op zoek naar getuigen, foto’s en videomateriaal van de feiten.

Het leger heeft intussen de bewakingsopdrachten overgenomen van de politie. Die maatregel moet toelaten meer politiemensen vrij te maken voor het onderzoek naar de schietpartij.

Volledig scherm Drie mensen omhelzen elkaar voor het winkelcentrum waar de schietpartij plaatsvond. © ANP / EPA

Schietpartij in grootste winkelcentrum van het land

De schietpartij vond plaats in Field’s, het grootste winkelcentrum van het land, dat tussen het stadscentrum en de luchthaven van Kopenhangen ligt, op het eiland Amager. In verband met een uitverkocht concert van de Britse singer-songwriter Harry Styles diezelfde avond in de Royal Arena op enkele honderden meters van Field’s, was het ten tijde van de schietpartij erg druk in het winkelcentrum.

Veel bezoekers renden na het horen van schoten in paniek naar buiten, zo is op videobeelden te zien. Getuigen beschreven aan Deense media hoe de verdachte had geprobeerd mensen te misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze dan niet zouden weglopen. De schutter zou volgens meerdere getuigen met een geheven geweer door het winkelcentrum hebben gelopen. Bij zijn arrestatie was de verdachte volgens de politie in het bezit van een vuurwapen en munitie.

Herbekijk hieronder de schokkende beelden van de schietpartij:

De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, sprak zondagavond van een “wrede aanval”. Ze riep de inwoners van haar land op elkaar te steunen “tijdens deze moeilijke tijd”. Op Twitter noemde Sophie Hæstorp Andersen, de burgemeester van Kopenhagen, de berichten over de schietpartij in Field’s zondagavond “gruwelijk”. “We weten nog niet zeker hoeveel mensen gewond of dood zijn, maar het is heel ernstig”, meldde ze. “Het crisisresponsteam van de stad is bijeengeroepen.”

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldde zondagavond een “kleine groep patiënten” te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.

Volledig scherm Een foto van de vermoedelijke dader in het winkelcentrum. © RV

Getuigen

Een getuige vertelde aan de De Deense krant ‘Ekstra Bladet’ dat de schietpartij vermoedelijk plaatsvond in de buurt van een restaurant. Het eerste schot zou om 17.32 uur gelost zijn. Daarop begon iedereen weg te rennen. Toen kwam het tweede schot en begon iedereen te schreeuwen, vertellen andere getuigen aan de Deense krant ‘Berlingske’. “Veel mensen verstopten zich in een personeelsruimte van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC)”, vertelt een personeelslid.

Een getuige die in dit restaurant aan het werk was hoorde ‘zes of zeven’ schoten. “Mensen vluchtten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

Concert Harry Styles afgelast

In de Royal Arena, een concertzaal vlakbij het winkelcentrum, stond zondagavond een optreden van de Britse popster Harry Styles gepland. Dat werd afgelast toen bekend werd dat er dodelijke slachtoffers waren gevallen bij de schietpartij. Enkele duizenden fans mochten aanvankelijk wel nog de zaal in, maar de Deense televisiezender TV2 meldde zondagavond dat de fans in de zaal te horen hadden gekregen dat het concert om veiligheidsredenen toch niet zou plaatsvinden. Styles reageerde via Snapchat op de schietpartij. “Mijn team en ik bidden voor iedereen die betrokken is bij de schietpartij in het winkelcentrum van Kopenhagen. Ik ben in shock”, klinkt het.

Koninklijke familie betuigt medeleven

De Deense koninklijke familie heeft zondagavond in een verklaring laten weten dat haar gedachten en medeleven uitgaan naar de slachtoffers van de schietpartij in Kopenhagen. “Vanavond hebben we het schokkende nieuws gehoord over de heftige incidenten in Kopenhagen eerder vandaag”, begint de verklaring die namens koningin Margrethe en het kroonprinselijk paar Frederik en Mary is opgesteld. “We weten nog niet alles van deze tragedie, maar duidelijk is al wel dat meerdere mensen hun leven hebben verloren en nog meer mensen gewond zijn geraakt.”

De koninklijke familie roept op tot “eenheid en zorg” in het land. “We willen graag de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsautoriteiten bedanken voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren.”

Was u in de buurt tijdens de schietpartij? Laat het onze redactie weten via 4040

Volledig scherm Agenten bij de vermoedelijke dader, bij zijn arrestatie. © RV

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm - © AP

Volledig scherm - © AP

Volledig scherm Mensen rennen in paniek weg nadat een 22-jarige Deen verschillende mensen neerschiet in een winkelcentrum in Kopenhagen. © EPA / ANP / RV

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm - © ANP / EPA

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS