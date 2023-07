LIVE. Franse werkgeversorganisatie: schade rellen zeker 1 miljard euro - Omstreden inzamelactie voor agent overschrijdt kaap van miljoen euro

Minister Annelies Verlinden: "Rust in onze steden vergt brede maatschappelijke aanpak"

"Geweld en vernielingen zijn op geen enkele manier goed te keuren, en ik heb dan ook geen enkel begrip tegenover jongeren die het openbare domein vernielen of onveilig maken, of andermans bezittingen beschadigen", gaat Verlinden voort. "Wel moeten we beseffen dat sommige jongeren in situaties leven die uitzichtloos aanvoelen, en dat een politieaanpak alleen nooit een situatie zal scheppen die echte veiligheid en rust brengt in de moeilijkste en meest uitzichtloze wijken. Als we echt rust willen in onze steden, dan zal er een brede maatschappelijke aanpak nodig zijn. Niet alleen de besturen, politie en Justitie, maar ook iedereen die betrokken is bij de opvoeding van onze jongeren moet deze belangrijke taak ernstig nemen."