LIVE. Explosies in Kiev: “Poetins manier om vredesmissie van Afrikaanse leiders te verwelkomen”

UPDATEKiev is bestookt met raketten na de aankomst van de Afrikaanse leiders. Hun bezoek kadert in een vredesmissie, morgen trekken ze naar Sint-Petersburg.Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.