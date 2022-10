LIVE. Explosies in Kiev en andere Oekraïense steden - Poetin: “Aanvallen zijn vergelding voor aanslag op Krimbrug”

In Oekraïense steden verspreid over het hele land zijn raketaanvallen geweest, volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De autoriteiten spreken over zeker vijf doden en twaalf gewonden bij de eerste aanvallen op de hoofdstad Kiev sinds juni. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er in de rest van het land zijn gevallen. Rusland had eerder gedreigd met vergelding voor de verwoestende ontploffing op de voor de Russen strategisch belangrijke Krimbrug.