LIVE. EU straft vertrouwelingen van Poetin - Oekraïne waarschuwt voor “einde van huidige wereldorde”

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleert verder:



• Poetin erkent de onafhankelijkheid van pro-Russische zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne

• Duitsland zet de certificatie van de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig stop

• Poetin krijgt van het parlement de toestemming om troepen naar Oekraïne te sturen en zegt dat hij klaar is om “Oekraïne te demilitariseren”

• Biden kondigt sancties af die Rusland afsnijden van Westerse financiering. De EU straft ministers, legerleiders en spreekbuizen van het Kremlin

• De Oekraïense Veiligheidsraad wil de noodtoestand afkondigen en het parlement laat burgers toe om wapens te dragen ter zelfverdediging



