LIVE. EU-buitenlandchef: "We moeten met de taliban praten” - Woordvoerder taliban: "Meisjes en vrouwen mogen naar school en universiteit”

“Taliban gaan nu al van huis tot huis om mensen op hun zwarte lijst te zoeken”

16 augustus De taliban zwaaien de plak in Afghanistan, met onmiddellijke gevolgen op het terrein. “Inwoners van Kaboel getuigen dat de taliban nu al van huis tot huis gaan in bepaalde buurten om namen te registreren en mensen te zoeken die op hun zwarte lijst staan”, waarschuwt Ghulam Isaczai. De VN-ambassadeur van Afghanistan deed de uitspraak in de spoedvergadering van de Veiligheidsraad.