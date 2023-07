LIVE. Energieminister: lichten gaan in Oekraïne niet uit komende winter

UPDATE TERUGLEZEN. Poetin zet deur open voor vredesbe­spre­kin­gen met Oekraïne, maar “geen sprake van een staakt-het-vu­ren”

De Russische president Vladimir Poetin staat niet negatief tegenover gesprekken met Oekraïne. Dat zei hij zaterdagavond op een persconferentie. En Oekraïne heeft een brug aangevallen die naar de Krim leidt en vooruitgang geboekt nabij het oostelijke Bachmoet, zo meldt het Oekraïense leger. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.