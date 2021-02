LIVE. Eerste toespraak Trump sinds vertrek uit Witte Huis: “De reis die we vier jaar geleden begonnen, is nog lang niet voorbij”

Ex-president Donald Trump spreekt vanavond in Orlando aan het slot van de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven. Het wordt Trumps eerste publieke optreden sinds hij 20 januari het Witte Huis verliet. Volgens Amerikaanse media wil hij in de toespraak beklemtonen dat hij nog steeds de leider is van de Republikeinse partij. Zijn toespraak begint om 21.40 uur onze tijd en is hier te volgen via HLN Live.

“De ongelofelijke reis die we vier jaar geleden zijn begonnen, is nog lang niet voorbij. We zijn hier bijeengekomen om over de toekomst te praten. De toekomst van onze beweging, de toekomst van onze partij en de toekomst van ons geliefde land.” Met die woorden zal de ex-president zijn toespraak starten, zo hebben zijn medewerkers inmiddels al laten weten.

Of hij zich ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024, is niet zeker. “Dat is een beslissing die hij in de loop van de komende maanden zal nemen”, klinkt het in zijn kamp. Trump kreeg in november 74 miljoen stemmen, meer dan een Republikeinse presidentskandidaat ooit kreeg en 11 miljoen meer dan in 2016. Maar hij verloor de verkiezingen en is ook in eigen kring omstreden omdat hij het verlies aan verkiezingsfraude wijt en weigert te geloven dat zijn Democratische tegenspeler Joe Biden zeven miljoen stemmen meer kreeg.

In zijn toespraak zal Trump ook commentaar geven op zijn opvolger. “We wisten allemaal dat de regering-Biden een slechte regering zou zijn, maar niemand van ons had zich kunnen inbeelden dat ze zo slecht zou zijn. Joe Biden heeft de meest dramatische eerste maand beleefd als eender welke andere president in de moderne geschiedenis.”

Trump zou afgelopen week al met adviseurs hebben overlegd in zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida, over de te volgen koers voor hemzelf en voor de partij. Er zou bijvoorbeeld een begin moeten worden gemaakt met het opzetten van een netwerk en een fonds om pro-Trump Republikeinen te steunen in de aanloop naar verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat in 2022. “De Republikeinse partij is een verenigde partij. De enige tweespalt die er is, is die tussen een handvol prutsers van het politieke establishment in Washington en de rest van het land”, zal Trump verklaren.