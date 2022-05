LIVE. Eerste soldaten geëvacueerd uit Azovstalfabriek in Marioepol

Na een wekenlange blokkade hebben meer dan 260 Oekraïense soldaten de Azovstalfabriek verlaten, het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de strategische belangrijke havenstad Marioepol. Ze worden naar door Rusland bezet gebied gebracht. Via een gevangenenruil kunnen ze later terugkeren, zegt de Oekraïense legerstaf maandag op Facebook. Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Ganna Malyar, gaat het om 53 gewonden en 211 andere soldaten. De gewonden zouden naar Novoazovsk overgebracht zijn om daar behandeld te worden. De andere soldaten gingen naar Olenivka. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.