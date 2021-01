LIVE. Eerste persoon in Nederland gevaccineerd - Opnieuw recordaantal doden in de VS

Vandaag gaat de vaccinatiecampagne in ons land van start, terwijl het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verder praat over de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna, dat het tweede vaccin kan worden dat tot de Europese markt wordt toegelaten. Vrijdag vindt een nieuwe vergadering van het Overlegcomité plaats, waarbij ook de regio’s mee aanschuiven. Volgens minister Frank Vandenbroucke is het echter nog te vroeg voor versoepelingen. Alle ontwikkelingen over het coronavirus leest u hieronder in onze liveblog.