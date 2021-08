LIVE. Eerste Belgische militairen terug uit Kaboel - Lid van IS-K gedood bij Amerikaanse droneaanval

Een zestigtal militairen die hebben deelgenomen aan de Belgische evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, is weer aangekomen in België. Met een Airbus A340 van Air Belgium landden ze zaterdag iets voor 4 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek. Volg hier alle ontwikkelingen in onze liveblog.