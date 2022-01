LIVE. Duizenden mensen bij verboden coronaprotest in Amsterdam, Museumplein ontruimd

Maduro: “Venezuela nadert kaap van één miljoen olievaten”

Venezuela nadert weer de kaap van één miljoen olievaten per dag, verzekerde de Venezolaanse president Nicolas Maduro zaterdag. President Maduro wil de volgende kaap van twee miljoen vaten per dag in 2022 bereiken. Dat heeft hij in een televisie-interview op de Venezolaanse openbare omroep gezegd.

