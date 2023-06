LIVE. Duikboot naar wrak van Titanic vermist in Atlantische Oceaan: vijf personen, onder wie Britse miljardair (58), aan boord

Een duikboot die toeristen meeneemt naar de bodem van de Atlantische Oceaan om het wrak van de Titanic te bewonderen, is vermist. De kustwacht van de Amerikaanse stad Boston, vanwaar het reddingsschip is vertrokken, liet eerder op maandag weten dat een zoekactie is gestart. Het gaat om een duikboot van OceanGate, dat diepzee-expedities organiseert. Het bedrijf meldde eerder dat er enkel crewleden aan boord zijn, maar nu blijkt dat ook de Britse miljardair Hamish Harding (58) in de onderzeeër zit. Volg alle updates in onze liveblog.