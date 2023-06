LIVE. Drone-aanval op Kiev, explosies in Lviv - Zelensky: “Nog geen terrein verloren in tegenoffensief, alleen posities bevrijd”

Het Oekraïense leger heeft nog geen grondgebied verloren in het tegenoffensief tegen de Russische bezetters, beweert president Volodymyr Zelensky. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen sinds de start van het tegenoffensief acht dorpen en zo’n 113 vierkante kilometer aan grondgebied heroverd. Meerdere Russische functionarissen hebben toegegeven dat Kiev kleine overwinningen heeft geboekt. De Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar gaf maandagavond wel aan dat de operatie wel moeilijk is, omdat Rusland er alles aan doet om het offensief te stoppen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.