LIVE. Drie doden bij Russische bombardementen in oosten van Oekraïne

Bij een Russisch bombardement op twee dorpen in de buurt van Lyman, in het oosten van Oekraïne, zijn dinsdagavond drie mensen om het leven gekomen en twee anderen gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de militaire administratie in de regio Donetsk, Pavlo Kirilenko, gemeld. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.