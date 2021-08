LIVE. Dodentol na explosies in Kaboel loopt op: "Minstens 60 mensen gedood, waarvan 12 Amerikaanse militairen” - IS eist aanslagen op

Duitse politie onderzoekt “poging tot moord” nadat studenten ziek worden na drinken van melk of water uit universi­teits­keu­ken

10:43 De Duitse politie onderzoekt een mogelijke poging tot moord na de vergiftiging van zeven studenten op de universiteit van Darmstadt. De studenten werden onwel nadat zij een onbekende substantie in een drank binnen hadden gekregen. Met iedereen gaat het inmiddels beter, ook de 30-jarige persoon die in kritieke toestand was. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.