LIVE. Dodentol na aardbeving in Marokko loopt op tot meer dan 2.000 - Volledig dorp verwoest, oudere vrouw na twaalf uur uit puin gehaald

OEKRAÏNE LIVE. Roemeense soldaten vinden nieuwe brokstuk­ken van drone in buurt van Oekraïense grens

Roemeense soldaten hebben nieuwe brokstukken gevonden van een drone. De vondst gebeurde rond het dorp Plauru in het oosten van het land, dicht bij de Oekraïense grens. Het is voorlopig onduidelijk of de onderdelen van een nieuwe Russische aanval komen. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.