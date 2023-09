LIVE. Dodentol na aardbeving in Marokko loopt op tot meer dan 1.300 - Volledig dorp verwoest, oudere vrouw na twaalf uur uit puin gehaald

UpdateMarokko is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving waarbij honderden doden zijn gevallen. Het dodental is intussen verder opgelopen tot 1305, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn zeker 1.832 mensen gewond geraakt, van wie 1.220 er volgens het ministerie slecht aan toe zijn. Volgens lokale media gaat het om “de zwaarste aardbeving ooit” in het Noord-Afrikaanse land. Volg hier al het nieuws over de aardbeving in Marokko via onze liveblog.