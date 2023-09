LIVE. Dodental van zware aardbeving in Marokko opgelopen tot meer dan 1.000 - Regering activeert dienst B-Fast

UpdateMarokko is vrijdagavond opgeschrikt door een aardbeving waarbij honderden doden zijn gevallen. De Marokkaanse overheid zegt dat de dodentol op 1.037 staat en dat er meer dan 1.200 gewonden zijn. Volgens lokale media gaat het om “de zwaarste aardbeving ooit” in het Noord-Afrikaanse land. Volg hier al het nieuws over de aardbeving in Marokko via onze liveblog.

- De krachtige aardbeving die in de nacht van vrijdag op zaterdag Marokko trof, heeft meer dan 1.000 doden en 1.200 (zwaar)gewonden geëist. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen in een moeilijk te bereiken gebied ten zuiden van Marrakesh

Ben je in Marokko en wil je informatie, foto’s of video’s met ons delen? Contacteer ons dan via 4040 , de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS.

OPROEP. Ben je in Marokko en mogen we je contacteren over de aardbeving?

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevinden zich officieel ongeveer 630 Belgen in de regio die getroffen is door de aardbeving . Het gaat dan om Belgen die in Marokko wonen of die zich hebben geregistreerd via de website Travellers Online van Buitenlandse Zaken. Het aantal Belgen in de regio ligt waarschijnlijk hoger.

Er is voorts sprake van 672 gewonden, van wie 205 zwaargewonden. Meer dan een derde van de dodelijke slachtoffers viel in Al-Haouz, bij het epicentrum van de beving. Ook in Taroudant, meer in het zuiden, vielen veel doden.

De zware aardbeving in Marokko in de nacht van vrijdag op zaterdag blijkt al aan 820 mensen het leven te hebben gekost . Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagmiddag bekendgemaakt.

Vlaanderen leeft mee met al wie getroffen is door de verschrikkelijke aardbeving in Marokko. We trekken alvast 200.000 euro uit voor snelle noodhulp via @RodeKruisVL . Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers, nabestaanden en hun families.

"Vlaanderen leeft mee met al wie getroffen is door de verschrikkelijke aardbeving in Marokko. We trekken alvast 200.000 euro uit voor snelle noodhulp via @RodeKruisVL. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers, nabestaanden en hun families", zegt de minister-president in een bericht op X (vroeger Twitter).

De touroperator heeft zaterdag een heen- en terugvlucht tussen Zaventem en Marrakesh via Agadir. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de vluchten niet normaal zullen kunnen doorgaan , aangezien de luchthaven van Marrakesh operationeel is, klinkt het.

"Onze collega's ter plaatse hebben de accommodaties bezocht. Tijdens de nacht werden reizigers uit hun hotels geëvacueerd voor een veiligheidscontrole. Alle reizigers konden terugkeren naar hun hotels in Agadir. In Marrakesh keren de reizigers geleidelijk terug naar hun hotels", vertelt Florence Bruyère van TUI België. "Onze teams houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan in contact met de reizigers ter plaatse ."

TUI België heeft momenteel 204 reizigers in Marrakesh en 227 in Agadir . Dat heeft een woordvoerster van de touroperator zaterdag gezegd. Op dit moment heeft de touroperator geen weet van gewonden onder deze reizigers.

Ook de autoriteiten in Faro in het zuiden van Portugal, en zelfs in Lissabon en Setubal kregen oproepen van opgeschrikte inwoners.

De noodcentrale in de Zuid-Spaanse regio Andalusië kreeg na middernacht verscheidene oproepen van ongeruste burgers uit Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Marbella en Córdoba . Het is niet duidelijk of er ook schade is of slachtoffers vielen.

In Marrakesh zijn gebouwen ingestort en beschadigd als gevolg van de beving, die paniek veroorzaakte onder de inwoners. Mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Dertien van de meer dan zeshonderd sterfgevallen vonden plaats in de gelijknamige provincie Marrakesh .

Ziekenhuizen in de Marokkaanse stad Marrakesh roepen inwoners op bloed te geven voor de slachtoffers van de dodelijke aardbeving in het land. Door het natuurgeweld hebben honderden mensen verwondingen opgelopen.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevinden zich officieel ongeveer 630 Belgen in de regio die getroffen is door de aardbeving. Het gaat dan om Belgen die in Marokko wonen of die zich hebben geregistreerd via de website Travellers Online van Buitenlandse Zaken. Het aantal Belgen in de regio ligt waarschijnlijk hoger .

Expert: "Dit is echt een zware beving, dat moet je zeker niet onderschatten"

Marokko wordt wel vaker getroffen door aardbevingen. Maar die zijn meestal in het noorden van het land. De dodelijke aardbeving die in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde, was iets verder richting het zuiden. "Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden", zegt Läslo Evers, een Nederlandse aardbevingsdeskundige, aan het persagentschap ANP.

De aarde bestaat uit allerlei platen, die tegen elkaar aanduwen, van elkaar wegglijden en langs elkaar schuren. Dat leidt tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Tussen Marokko en Spanje ligt zo'n grens tussen twee platen. Door het Atlasgebergte in Marokko lopen de breuklijnen daarvan.

© REUTERS

De aardbeving van vrijdag in Marokko had een kracht van 6.8 en gebeurde op een diepte van zo'n 18 kilometer. Daarmee is het een van de zwaarste schokken in het land. "Dit is echt een zware beving, dat moet je zeker niet onderschatten. En ook nog eens ondiep. Dat associeer ik met veel slachtoffers, ook als ik de spaarzame beelden zie van ingestorte huizen en puin op straat."

In 1960 was er een aardbeving in de buurt van Agadir, nog iets verder naar het zuiden. Die had een kracht van 5.8 en gebeurde op 15 kilometer diepte. Minstens 12.000 mensen kwamen toen om het leven.