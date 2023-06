LIVE. De Croo: “Oekraïne zal ooit deel van NAVO zijn” - VS viseren financiering van Wagner in Afrika

We willen geen chaos in Rusland , benadrukte Rutte. Dat zorgt volgens hem voor meer instabiliteit in Europa. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Rusland zal ook gekeken moeten worden naar het verder versterken van de oostflank van de NAVO, zei hij.

Op de top volgende maand zal Oekraïne nog geen lid worden omdat het land in oorlog is. Wel zullen er stappen worden gezet zoals de oprichting van een NAVO Oekraïne Raad . De Croo had het over "een politiek kader" voor de verdere discussie met Oekraïne . Ook zal er worden gesproken over veiligheidsgaranties voor het land.

De leiders kwamen bijeen in Den Haag om de volgende NAVO-top in Vilnius (Litouwen) voor te bereiden. "Alle lidstaten willen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO" , zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. "Het wordt een cruciale top", aldus de Nederlandse premier Mark Rutte. "We moeten op de top een duidelijk signaal geven aan Oekraïne."

Leiders van zeven NAVO-landen, waaronder België, hebben in Den Haag het belang van NAVO-lidmaatschap van Oekraïne benadrukt. "Het is duidelijk dat Oekraïne ooit deel zal uitmaken van de NAVO", zei premier Alexander De Croo (Open Vld) op een persconferentie achteraf.

Wagner-baas Prigozjin werd al gezocht door de FBI vanwege zijn vermeende inmenging in de Amerikaanse politiek tussen 2014 en 2018. Zo wordt hij verdacht van het beïnvloeden van de presidentsverkiezingen in 2016. Er staat een beloning van 250.000 dollar uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van de topman van het huurlingenleger.

Gevolg van de sancties is dat vermogenswaarden van betrokkenen in de VS bevroren worden. Amerikaanse burgers mogen ook geen zaken met hen doen.

De Amerikaanse regering heeft Wagner de stempel gegeven van transnationale criminele organisatie . De groep was al actief in Libië, Syrië, Oekraïne en verscheidene Afrikaanse landen. Het huurlingenleger wordt verdacht van inbreuken tegen het volkenrecht en mensenrechtenschendingen.

"De Wagner-groep financiert zijn brutale operaties deels dankzij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in Centraal-Afrika" , aldus de Amerikaanse onderminister van Financiën Brian Nelson. "De VS zullen blijven de inkomstenbronnen van Wagner viseren om te verhinderen dat de huurlingengroep meer voet aan de grond krijgt in Afrika, Oekraïne of elders."

Onder meer het mijnbedrijf Midas Resources , dat verscheidene mijnen in Centraal-Afrika bezit, en de onderneming Diamville , gespecialiseerd in transacties van goud, worden geviseerd. Beide worden gecontroleerd door Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

De Verenigde Staten hebben dinsdag nieuwe sancties aangekondigd tegen de activiteiten van de Russische huurlingengroep Wagner in Afrika, en vooral in Centraal-Afrika.

Poolse president op NAVO-top: verhuizing Wagner naar Wit-Rusland vereist stevig antwoord

De NAVO moet een zeer krachtig antwoord geven op de inzet van Wagner-troepen in Wit-Rusland. Dat zei de Poolse president Andrzej Duda dinsdag, aldus persbureau 'Reuters'. "Dit is echt serieus en zeer zorgwekkend, en we moeten zeer krachtige beslissingen nemen. Het vereist een zeer, zeer stevig antwoord van de NAVO", zei Duda na een ontmoeting met andere NAVO-leiders in de Nederlandse stad Den Haag.

Bij NAVO-topman Jens Stoltenberg klonk een milder geluid: hij zei dinsdag dat het nog te vroeg is om te speculeren over de effecten van de verplaatsing van Wagner-troepen, maar benadrukte dat het bondgenootschap klaar is om zich te verdedigen tegen elke dreiging.

"Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de gevolgen van het feit dat Prigozjin naar Wit-Rusland is verhuisd, en dat hoogstwaarschijnlijk een deel van zijn troepen zich al in Wit-Rusland zal bevinden", aldus Stoltenberg. "Maar we hebben Moskou en Minsk een duidelijke boodschap gestuurd dat de NAVO er is om elke bondgenoot en iedere centimeter van het NAVO-grondgebied te beschermen."