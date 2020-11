LIVE. Dader terreuraanslag Wenen was “sympathisant IS” - “Minstens één dader nog op de vlucht, zeker drie doden en meerdere gewonden”

Dit weten we tot nu toe over de aanslag in Wenen

6:24 Meerdere schutters hebben gisteravond rond acht uur op zes verschillende locaties in de Weense binnenstad het vuur geopend. Bij de aanslag zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, onder wie één van de daders, die door de politie is uitgeschakeld. Ook liggen nog ongeveer vijftien gewonden in het ziekenhuis. Er is nog een grote klopjacht gaande naar minstens één voortvluchtige andere dader. Dit weten we tot nu toe over de gebeurtenissen in Wenen.