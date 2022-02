LIVE. Colonne militaire voertuigen gespot in buurt Donetsk - Rusland is nog steeds “bereid” te onderhandelen met VS over Oekraïne

Verdachte in moordzaak Dean hoort of hij in ons land wordt berecht

Dave De Kock, die in Nederland in de cel zit maar van wie België om de overlevering vraagt, weet vanmiddag definitief of hij aan ons land wordt overgeleverd op verdenking van moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam zal dan beslissen over de overlevering, en daartegen is geen beroep mogelijk. De Kock heeft zich verzet tegen de overlevering en hij stelt dat hem in de zaak alleen schuldig verzuim kan verweten worden.

