LIVE. Choquerende beelden: relschoppers herkennen agenten in burger en ranselen hen af - Macron roept alle ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen

De concerten van Mylène Farmer, die normaal gezien vanavond en morgenavond zouden doorgaan in het Stade de France in Parijs, zijn uit voorzorg afgelast.

Zijn collega bekommert zich om hem, maar zou even later zelf ook zelf stevig aangepakt worden. Een van de slachtoffers liep naar verluidt een kaakbreuk op.

Twee agenten die in Marseille als gewone burgers een avondje uitgingen, zijn zwaar toegetakeld. Ze werden rond 3.30 herkend door een horde relschoppers, nadat hun wagen moest stoppen voor een brandende vuilbak. Dat meldt 'La Provence'. Op choquerende beelden is te zien hoe een van hen bewusteloos op de grond ligt. Hij was even voordien in de rug aangevallen.

In Straatsburg lijken de spanningen weer op te lopen, deze keer aan een Apple-winkel. De politie zette traangas in.

Zo komt er een grondigere screening van sociale media. "We stellen vast dat de samenkomsten daar georganiseerd worden. De meest gevoelige inhoud zullen we laten weghalen. En als het nodig is, zullen we de identiteit van de grootste amokmakers opvragen." Jongeren proberen volgens hem het geweld dat ze op sociale media zien na te bootsen, in een poging om te ontsnappen aan de realiteit.

De Franse president Emmanuel Macron roept alle ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Een derde van de gearresteerden was jong tot zeer jong. Het is aan de ouders om hun kinderen thuis te houden", klinkt het. Er zullen ook extra middelen ingezet worden om de handhaving te verzekeren.

In Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, is een 54-jarige man in zijn huis omgekomen door een verdwaalde kogel. De protesten naar aanleiding van de dood van Nahel vonden net voor zijn deur plaats. Ook in andere Franse overzeese gebieden, zoals Martinique en La Réunion, braken rellen uit.

Noorwegen roept landgenoten die momenteel in Frankrijk verblijven op om mensenmassa's te vermijden. "Er zijn de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in Frankrijk rellen geweest, waaronder in Parijs", schrijft het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken in een sms aan Noorse reizigers die zich hadden geregistreerd via een applicatie van de autoriteiten.

De definitieve balans van vorige nacht in Frankrijk: 875 relschoppers werden opgepakt, waaronder 408 in Parijs. Intussen zijn premier Élisabeth Borne en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin aangekomen voor crisisoverleg. President Emmanuel Macron, die sneller dan voorzien de Europese top in Brussel verliet, vervoegde hen intussen. De optie om de noodtoestand in te voeren ligt op tafel.

Après cette nuit de violences inacceptables, notre devoir est d'appeler à l'apaisement et à l'unité. Pour la mémoire de #Nahel . Pour la justice. Pour Marseille et pour les Marseillais. pic.twitter.com/3WQjse9Zbf

Elk protest is vanavond verboden, vanaf 19 uur zullen er ook geen bussen meer rijden. In Île-de-France geldt die regel voortaan elke avond vanaf 21 uur, en dat "tot nader order".

De burgemeester van Marseille roept op tot kalmte na een bijzonder woelige nacht. In zijn stad werden 156 vuilbakken en 14 wagens in brand gestoken. Tientallen winkels liepen schade op, enkele werden ook geplunderd. 38 agenten raakten gewond. "Na het onvoorstelbare drama in Nanterre moet er snel gerechtigheid komen", klonk het.

In verschillende Franse gemeenten geldt vanavond een avondklok. Clamart was de eerste om de maatregel op te leggen, intussen zijn Denain, Meudon, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple en Compiègne in de voetsporen getreden.

Volgens de laatste balans werden vorige nacht in Frankrijk 3.880 branden gesticht. 1.919 auto's en 492 gebouwen werden getroffen. In totaal werden 39 politiekantoren , 34 gemeentehuizen en 28 scholen aangevallen. Opmerkelijk: de burgemeester van Drancy doet nu een oproep aan alle ouders om hun kinderen vanavond thuis te houden. De verwachte persconferentie van president Emmanuel Macron op de Europese top gaat niet langer door, hij keert meteen terug naar Parijs voor crisisoverleg.

De ordediensten stellen vast dat de relschoppers vaak heel jong zijn, hun leeftijd varieert tussen 14 en 18 jaar. Hier en daar lopen er ook twaalfjarigen tussen. Ze gaan opvallend georganiseerd te werk, meestal in groepjes van 30 à 50 personen. Als ze ergens amok beginnen te maken, verplaatsen ze zich snel. De communicatie gebeurt via versleutelde berichten op WhatsApp en Telegram. Daarnaast maken ze ook gebruik van de geofilters op Snapchat.

Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables. Mon soutien et ma confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage. pic.twitter.com/yL7BnwNwxw

In Poitiers is het politiebureau in brand gestoken. Twee andere politiekantoren in het departement Vienne werden geramd. De gevels van politiebureaus in Pau en Limoges werden bekogeld met molotovcocktails.

Ook net over de Belgische grens kwam het afgelopen nacht tot rellen, onder meer in de stad Roubaix. Beelden tonen vanmorgen de schade.

In totaal werden in heel het land 40.000 politiemensen ingezet . Daarvan waren er 5.000 opgetrommeld in Parijs.

Ook in het toeristische hart van Parijs vonden afgelopen nacht plunderingen en vandalisme plaats. Heel wat winkels moesten eraan geloven.

Lokale media melden onder meer vernielingen in een Nike-winkel aan Les Halles en een vestiging van de fastfoodketen 'Five Guys'.

Er werden onder meer 16 mensen opgepakt aan de Rue de Rivoli in het centrum. Zij hadden tassen, schoenen en kleding gestolen uit een winkel van de keten Zara. Ook op het station Gare du Nord werden mensen opgepakt met gestolen spullen.

Volgens de Parijse politie werden - volgens een update even na 3 uur vannacht - 242 arrestaties verricht in de departementen van de hoofdstad, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne.

Ook in de rand van Parijs waren er namelijk onlusten. In Ile-de-France werden 20 bussen in brand gestoken, volgens minister van Transport Clément Beaune. In Aubervilliers ging een 10-tal bussen in vlammen op.

In het gemeentehuis van Clichy-sous-Bois brak brand uit en in Montreuil en Epinay-sur-Seine werden supermarkten geplunderd. Een politiebron meldt dat relschoppers in Drancy een winkelcentrum binnenreden met een vrachtwagen, waarna ze de winkels plunderden en in brand staken. In Pantin schoten volgens AFP zo'n 20 in het zwart geklede jongeren met vuurwerk in de lucht of richting de politie.

In Nemours moest het sociaal centrum eraan geloven en in Moissy-Cramayel werd een deel van een school vernield. In Nanterre, waar Nahel vandaan kwam, werden auto's en een bankfiliaal van Crédit Mutuel in brand gestoken, zo meldt het Franse persbureau AFP. Relschoppers gooiden ook zelfgemaakte granaten.

