LIVE. Charles Michel: “Bedreiging tegen Oekraïne is bedreiging tegen Europa” - Rusland start legermanoeuvres in zuiden en op de Krim

Stoffelijk overschot van in 1977 vermoorde Amerikaan­se na 45 jaar geïdentifi­ceerd

Landmeters vonden in 1986 aan de snelweg bij Lake Elsinore in Californië een menselijke schedel en beenderen. “Het zal een lang proces worden om de resten te kunnen identificeren”, zei een politiewoordvoerder destijds aan de Los Angeles Times. Hij kreeg gelijk. Pas nu, 36 jaar later, is het stoffelijke overschot geïdentificeerd.

25 januari