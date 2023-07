LIVE. Burgemeester: minstens 1 dode bij nachtelijke aanval op Kiev - Lavrov: “Levering F16's aan Oekraïne is nucleaire dreiging”

Lichaam van peuter aangetrof­fen op strand in Spanje, mogelijk zoontje van verdronken migranten

Op een strand in de Spaanse stad Tarragona, in het noordoosten van het land, is dinsdagochtend het levenloze lichaam van een peuter aangetroffen. Het gaat naar verluidt om een jongen van amper twee jaar oud. Zijn lichaam was in verregaande staat van ontbinding en zou volgens de eerste gegevens aangespoeld zijn.