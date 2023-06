LIVE. Burgemeester doet oproep aan alle ouders om kinderen vanavond thuis te houden - Profiel van relschoppers: tussen 14 en 18 jaar oud, zeer goed georganiseerd

De ordediensten stellen vast dat de relschoppers vaak heel jong zijn, hun leeftijd varieert tussen 14 en 18 jaar. Hier en daar lopen er ook twaalfjarigen tussen. Ze gaan opvallend georganiseerd te werk, meestal in groepjes van 30 à 50 personen. Als ze ergens amok beginnen te maken, verplaatsen ze zich snel. De communicatie gebeurt via versleutelde berichten op WhatsApp en Telegram. Daarnaast maken ze ook gebruik van de geofilters op Snapchat.

Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables. Mon soutien et ma confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage. pic.twitter.com/yL7BnwNwxw

In Poitiers is het politiebureau in brand gestoken. Twee andere politiekantoren in het departement Vienne werden geramd. De gevels van politiebureaus in Pau en Limoges werden bekogeld met molotovcocktails.

Ook net over de Belgische grens kwam het afgelopen nacht tot rellen, onder meer in de stad Roubaix. Beelden tonen vanmorgen de schade.

Ook heel wat schade net over de grens in Roubaix

In totaal werden in heel het land 40.000 politiemensen ingezet . Daarvan waren er 5.000 opgetrommeld in Parijs.

Beelden tonen plunderingen in hart van Parijs

Ook in het toeristische hart van Parijs vonden afgelopen nacht plunderingen en vandalisme plaats. Heel wat winkels moesten eraan geloven.

Lokale media melden onder meer vernielingen in een Nike-winkel aan Les Halles en een vestiging van de fastfoodketen 'Five Guys'.

Er werden onder meer 16 mensen opgepakt aan de Rue de Rivoli in het centrum. Zij hadden tassen, schoenen en kleding gestolen uit een winkel van de keten Zara. Ook op het station Gare du Nord werden mensen opgepakt met gestolen spullen.

Volgens de Parijse politie werden - volgens een update even na 3 uur vannacht - 242 arrestaties verricht in de departementen van de hoofdstad, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne.

Ook in de rand van Parijs waren er namelijk onlusten. In Ile-de-France werden 20 bussen in brand gestoken, volgens minister van Transport Clément Beaune. In Aubervilliers ging een 10-tal bussen in vlammen op.

KIJK. Van in brand gestoken auto's in Aubervilliers tot geplunderde winkels in Parijs: voor derde nacht op rij rellen in Frankrijk na dood Nahel

In het gemeentehuis van Clichy-sous-Bois brak brand uit en in Montreuil en Epinay-sur-Seine werden supermarkten geplunderd. Een politiebron meldt dat relschoppers in Drancy een winkelcentrum binnenreden met een vrachtwagen, waarna ze de winkels plunderden en in brand staken. In Pantin schoten volgens AFP zo'n 20 in het zwart geklede jongeren met vuurwerk in de lucht of richting de politie.

In Nemours moest het sociaal centrum eraan geloven en in Moissy-Cramayel werd een deel van een school vernield. In Nanterre, waar Nahel vandaan kwam, werden auto's en een bankfiliaal van Crédit Mutuel in brand gestoken, zo meldt het Franse persbureau AFP. Relschoppers gooiden ook zelfgemaakte granaten.

