LIVE. Burgemeester Charkiv: gewonde bij nachtelijke Russische droneaanvallen op stad en studentenflat

Amerikaan­se moeder redt 8-jarige zoon van zeldzame poe­ma-aan­val

Een achtjarige jongen liep slechts lichte verwondingen op nadat hij werd aangevallen door een poema in een park in de staat Washington. Het incident vond plaats op zaterdagochtend terwijl hij aan het kamperen was in Lake Angeles in Olympic National Park. De poema gaf zijn aanval op nadat de moeder van de jongen tegen hem had geschreeuwd dat hij moest stoppen.