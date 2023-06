LIVE. Brokstukken zijn volgens expert “landingsframe en achterklep van onderzeeër”

Met man en macht wordt gezocht naar de duikboot Titan, die sinds zondagochtend vermist is in de Noord-Atlantische Oceaan. Aan boord bevinden zich vijf mensen. Het is niet zeker of de inzittenden nog leven, maar volgens schattingen van de Amerikaanse kustwacht hebben ze sinds 13.18 uur Belgische tijd geen zuurstof meer in de onderzeeër. De Amerikaanse kustwacht heeft bevestigd dat er brokstukken gevonden zijn in het zoekgebied. Om 21 uur staat een persconferentie gepland. Volg alle updates in onze liveblog.