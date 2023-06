LIVE. Brokstukken ontdekt waar zoekactie plaatsvindt - Medeoprichter OceanGate: “Resterende tijd voor redding langer dan wat meeste mensen denken”

Immense verontwaar­di­ging in Nederland om kapotgesla­gen kankermonu­ment: “Bij duizenden mensen breekt opnieuw hun hart”

Verdriet, woede, machteloosheid, ongeloof. De emoties zijn zwaar en de verontwaardiging is groot in Nederland nadat in Dronten een monument voor mensen die aan kanker zijn overleden is kapotgeslagen. Het is een intriest zicht. Bijna alle 67 glazen gedenkplaten met de namen van duizenden kankerslachtoffers zijn vernield. “Bij duizenden mensen breekt opnieuw hun hart", klinkt het.