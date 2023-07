LIVE. Britse defensieminister gepikeerd over ‘verlanglijst’ van Zelensky: "Wij zijn Amazon niet”

De Britse premier Rishi Sunak nuanceerde later de uitspraak van zijn defensieminister. "Ik begrijp dat Volodymyr er alles aan wil doen om zijn volk te beschermen en een einde te maken aan deze oorlog", aldus Sunak. "We blijven alle hulp bieden die hij daarbij kan gebruiken."

Wallace deed de uitspraak nadat een journalist hem vroeg om een reactie op de frustratie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky , die graag snel een tijdlijn wil voor Navo-toetreding. Wallace verwees in zijn antwoord ook naar een bezoek aan Kiev vorig jaar: "Toen was ik elf uur onderweg om er een lijst overhandigd te krijgen."

De Britse minister van Defensie Ben Wallace was een van de weinige politici die tijdens de NAVO-top in Vilnius kritiek durfde te uiten op de steun aan Oekraïne. "Weet je, wij zijn Amazon niet", zei hij, verwijzend naar de Amerikaanse pakjesdienst die op bestelling spullen aflevert.

De overdracht volgt op de kortstondige opstand van de Wagner-groep eind juni. Die eindigde met een deal voor de huurlingen onder bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. De huurlingen konden kiezen om opgenomen te worden in de reguliere strijdkrachten, om naar Wit-Rusland te gaan of om naar huis te gaan.

Op de top deed België geen nieuwe aankondigingen van steun . Ons land is momenteel aan het uitvoeren wat eerder was beslist, legde de premier uit.

Volgens de premier toont de steun van de geallieerden aan Oekraïne dat " we beseffen dat het best wel eens een lang parcours zou kunnen zijn ". Verschillende landen boden Kiev veiligheidsgaranties, zei hij. Bovendien kwam de G7 met een nieuw kader om Oekraïne te helpen om "zichzelf stap voor stap te bevrijden".

Tweede reden is de "zeer duidelijke boodschap van steun aan Oekraïne" . Volgens De Croo gaven de bondgenoten Kiev de "impliciete boodschap" dat Oekraïne lid zal worden van de NAVO. "Zodra er vrede is, kan u de ultieme vredesgarantie krijgen en dat is lid zijn van de NAVO", zei hij.

"De top is historisch om twee redenen", aldus De Croo aan Belga. Zo was Finland voor het eerst aanwezig als 31e lid van de verdragsorganisatie en heeft Turkije beslist het verzet tegen een Zweeds lidmaatschap te laten varen . "Dat waren twee landen (...) waarvan men ervan uitging dat zij nooit lid zouden worden van de NAVO."

De NAVO heeft zich "meer verenigd dan ooit" getoond om Oekraïne te steunen. Dat is een van de vaststellingen die premier Alexander De Croo heeft gedaan na de NAVO-top in Vilnius.

Maandagavond, aan de vooravond van de top in de Litouwse hoofdstad, maakte NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bekend dat E rdogan ermee had ingestemd om de Zweedse toetredingsprotocollen zo snel mogelijk voor te leggen aan het parlement voor ratificatie. Daarmee liet Erdogan zijn verzet na meer dan een jaar varen.

"Er is een parlementair verlof van twee maanden", aldus de Turkse president. "Er zijn veel internationale akkoorden te bestuderen, veel wetsvoorstellen die moeten worden besproken in volgorde van belang", benadrukte hij. "We hebben de intentie om dat zo vroeg mogelijk af te ronden", verzekerde hij.

Het Turkse parlement zal de toetreding van Zweden tot de NAVO ratificeren zodra het mogelijk is, maar dat zal in het beste geval niet voor oktober gebeuren . Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd na afloop van de NAVO-top in Vilnius.

Toenadering tussen Griekenland en Turkije op NAVO-top

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn het woensdag in de marge van de NAVO-top in Litouwen eens geworden over een toenadering tussen de twee ruziënde landen. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee sinds Erdogan Mitsotakis in juni 2022 persona non grata verklaarde. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen Turkije en Griekenland verslechterd.

Pas sinds de zware aardbevingen in Turkije in februari, toen Griekenland samen met andere landen onmiddellijk te hulp schoot, begonnen de betrekkingen te verbeteren. Dat was ook te merken in Vilnius. "Beide partijen kwamen overeen om voort te bouwen op het positieve momentum (van de afgelopen maanden) en tijdig talrijke communicatiekanalen tussen de twee landen te reactiveren', kondigde het kabinet van Mitsotakis woensdag in Athene aan. Het Turkse presidentiële bureau zei dan weer dat het voor beide landen gunstig zou zijn als het huidige positieve klimaat in de bilaterale betrekkingen zou worden uitgebreid.

Ook op het hoogste niveau wordt er weer gesproken. Zo zal er in het najaar een bijeenkomst plaatsvinden in de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki, waarbij niet alleen de belangrijkste ministers aanwezig zullen zijn, maar ook Erdogan en Mitsotakis zelf. Beide partijen benadrukten dat ze uitkijken naar frequentere contacten op alle niveaus om de betrekkingen te verbeteren.

Turkije en Griekenland zijn buren met een beladen relatie. Beide landen zijn lid van de NAVO, maar voeren openlijk strijd over soevereine rechten en aardgasreserves in de zee. Athene maakt deel uit van de Europese Unie, Ankara niet.

Vorig jaar dreigde Erdogan herhaaldelijk de Griekse eilanden binnen te vallen omdat Griekenland ze in strijd met internationale verdragen had gemilitariseerd. Athene, aan de andere kant, bekritiseerde de dreigementen en klaagde over talrijke illegale overvluchten van Grieks grondgebied door Turkse straaljagers.