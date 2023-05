LIVE. Brand uitgebroken in Russische olieraffinaderij na mogelijke droneaanval

Vannacht is een grote brand uitgebroken in de Russische regio Krasnodar. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door een drone. Er vielen geen slachtoffers. In de nacht van maandag op dinsdag werd de Russische hoofdstad Moskou nog bestookt met drones. Rusland beschuldigt Oekraïne van de aanvallen, maar Kiev ontkent elke betrokkenheid. Volg hier het laatste Oekraïne-nieuws.