LIVE. Bosbranden Rhodos: TUI annuleert alle vluchten tot en met dinsdag, Sunweb tot en met maandag

Akropolis in Athene opnieuw gesloten door ondraaglij­ke hitte

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft donderdag tot “absolute waakzaamheid” opgeroepen met het oog op een nieuwe episode in de hitte in zijn land. De temperaturen in Griekenland kunnen in het weekend tot 44 en 45 graden Celsius oplopen. Alle archeologische sites van Griekenland, waaronder de Akropolis in Athene, blijven daarom tot en met zondag tijdens de warmste uren van de dag dicht, zo liet het ministerie van Cultuur weten.