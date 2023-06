LIVE. “Bonkende geluiden” gehoord tijdens zoektocht naar vermiste duikboot

- De duikboot ‘Titan’ van OceanGate Expeditions is sinds zondagochtend vermist ergens in de buurt van het wrak van de Titanic. Het beroemde scheepswrak ligt in de Noord-Atlantische Oceaan op zo’n 640 kilometer afstand van de Canadese kustlijn, 3.800 meter onder de zeespiegel .

- Er is een grote opsporings - en reddings actie bezig die zich focust op een gebied van circa 20.000 vierkante kilometer, dat is een gebied anderhalf keer zo groot als Vlaanderen .

- Het is een race tegen de klok: de zuurstof aan boord raakt op . Om 5 uur woensdagochtend Belgische tijd had de onderzeeër naar schatting van de autoriteiten nog zo’n 30 uur zuurstof aan boord, ofwel tot donderdagmiddag.

- Het is te vroeg om te zeggen wat er gebeurd is. Er liggen overal brokstukken op de oceaanbodem, wat het gevaarlijk maakt. Een andere mogelijkheid is dat er een lek ontstaan is in de romp van de duikboot. In dat geval zijn de vooruitzichten niet goed voor de inzittenden.