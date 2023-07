LIVE. Bijna 350 arrestaties tijdens vierde nacht van onrust in Frankrijk - Nationale voetbalteam roept op tot einde geweld - 100 aanhoudingen in Brussel

Ook onrust in Franse overzeese gebieden

Niet alleen op het Franse vasteland, maar ook in enkele Franse overzeese gebieden zijn er relletjes geweest als gevolg van de dood van een Franse tiener bij een politiecontrole in Nanterre eerder deze week. Zo is in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, een man omgekomen nadat hij in nog onduidelijke omstandigheden door een kogel werd getroffen, melden de plaatselijke autoriteiten.

Volgens mediaberichten was de kogel in de nacht van donderdag op vrijdag door een relschopper afgevuurd in de richting van de politie, maar zou die zijn afgeketst en een man hebben getroffen die zich op een balkon bevond. In het centrum van de stad werden her en der ook brandjes gesticht en auto's vernield.