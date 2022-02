LIVE. Biden: "Russische inval in Oekraïne nog steeds mogelijk” - EU heeft noodplan als Rusland gaskraan dichtdraait

Gouden Klassiekers Neem deel aan de Gouden Klassie­kers en maak kans op de hoofdprijs van 5.000 euro

Het is eindelijk zover! De Gouden Cross zit erop en dus starten de Gouden Klassiekers. Eind februari staan met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne de eerste twee voorjaarsklassiekers op het programma. Bewijs in de Gouden Klassiekers dat jij de beste ploegleider bent van de Omloop tot in Luik. De hoofdprijs van een mooie prijzenpot? Liefst 5.000 euro. Aarzel dus niet en stel snel een ploegje samen.

15 februari