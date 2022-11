LIVE. Biden reageert op uitslag tussentijdse verkiezingen: “Goede dag voor de democratie”

De Amerikaanse president Joe Biden, een Democraat, zal vandaag omstreeks 22 uur Belgische tijd in een toespraak reageren op de uitslag van de Midterms. Alle resultaten zijn nog niet binnen, maar het is wel al duidelijk dat het verlies van de Democraten veel minder zwaar is dan gepland, zelfs al is de kans reëel dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen. Voor de Senaat is het nog onduidelijk wie er de bovenhand krijgt. Volg Bidens toespraak hier live.

Hoewel de Democraten op zware verliezen rekenden, blijkt de schade voorlopig nog mee te vallen en verliezen ze algemeen genomen minder zetels dan verwacht. Volgens de voorlopige resultaten hebben de Democraten 187 zetels in het Huis van Afgevaardigden, tegenover 203 voor de Republikeinen. In de Senaat zijn er voorlopig 48 zetels voor Democraten en 49 voor de Republikeinen.

Het is nog onduidelijk of de Democraten de controle over het Huis van Afgevaardigden verliezen. De Republikeinen kregen al verscheidene zetels in handen, maar voor tientallen districten moeten de stemmen nog geteld worden. De Republikeinen moeten een nettowinst van vijf zetels behalen om de controle over het Huis te verkrijgen. Ook voor de Senaat wordt het een dubbeltje op zijn kant.

Quote Onze democratie werd de voorbije jaren getest, maar het volk heeft gesproken en heeft een duidelijk signaal gestuurd dat ze de democratie willen bewaren Joe Biden

Biden spreekt van een “goede dag voor de democratie”. “Onze democratie werd de voorbije jaren getest, maar het volk heeft gesproken en heeft een duidelijk signaal gestuurd dat ze de democratie willen bewaren”, stelt hij. De president wijst erop dat de verkiezingen vlot en zonder inmenging zijn verlopen. Daarmee wil hij mogelijke Republikeinse beweringen van verkiezingsfraude meteen de kop indrukken.

“Hoewel we nog niet alle resultaten kennen, weten we wel al dit: van de verwachte rode golf is geen sprake”; aldus Biden. De president was altijd optimistisch, zegt hij, zelfs al irriteerde hij daar sommige mensen uit zijn entourage mee. Hij verwijst ook naar het recordaantal jonge kiezers dat dit keer naar de stembus trok.

De president somde enkele Democratische verwezenlijkingen van de voorbije twee jaar op, zoals een enorme terugdringing van het begrotingstekort. “Als je naar de peilingen kijkt, dan zie je dat een overweldigende meerderheid van het Amerikaanse volk mijn economisch beleid steunt”, klinkt het optimistisch.

Samenwerking

“Los van wat de finale verkiezingsuitslag zal zijn, ben ik bereid om samen te werken met mijn Republikeinse collega’s”, belooft Biden. “Het Amerikaanse volk heeft duidelijk gemaakt dat ze een duidelijke samenwerking willen.” Na zijn terugkeer van de G20 is de president van plan om de leiders van beide partijen uit te nodigen in het Witte Huis. Hij is echter niet van plan om Republikeinse voorstellen te steunen die de burgers in de portemonnee treffen, stelt hij, zoals een verlaging van de terugbetaling voor geneesmiddelen en belastingvoordelen die enkel de allerrijksten helpen.

Zelf is Biden niet van plan om zijn koers te wijzigen, garandeert hij. De president wijst erop dat hij president werd om drie redenen: om de ziel van het land te herstellen, om het land weer bij elkaar te brengen en om economische hervormingen door te voeren die goed zijn voor de hele bevolking en niet enkel de elite.