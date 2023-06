LIVE. Biden: Poetin is een "paria" die de oorlog in Oekraïne "duidelijk verliest”

Poetin is een "paria" die de oorlog "duidelijk aan het verliezen is"

De Russische president Vladimir Poetin is een "paria" die de oorlog in Oekraïne "duidelijk aan het verliezen" is. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of de positie van Poetin ook verzwakt is door de stopgezette opstand van de Wagner-militie. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag verklaard.

De Amerikaanse president kreeg woensdag van verslaggevers in het Witte Huis de vraag of Poetin verzwakt uit de Wagner-opstand is gekomen. "Dat is moeilijk te zeggen, maar hij is duidelijk de oorlog aan het verliezen", luidt het antwoord van Biden. De president ging verderop in zijn antwoord overigens de mist in, door te verwijzen naar "de oorlog in Irak".

De Russische president is nu "een paria over de hele planeet", klinkt het voorts. Het zijn niet enkele de NAVO- en EU-landen die hem zo bekijken, aldus Biden.

Het Witte Huis blijft tot nu toe erg voorzichtig met uitlatingen over de mislukte muiterij van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin afgelopen weekend. "We hebben niets te maken met deze gebeurtenissen", had de Amerikaanse president maandag nog verklaard. "Het was een intern probleem in Rusland."