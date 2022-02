LIVE. Belgische defensie in verhoogde staat van paraatheid. Premier De Croo: "We moeten voorbereid zijn op het somberste scenario"

UPDATE Video toont moment waarop laatste gijzelaar kan ontsnappen uit Apple Store Amsterdam. Gijzelne­mer eiste 200 miljoen euro

De gijzeling die dinsdagavond in de Apple Store in Amsterdam plaatsvond, is op een onverwachte manier geëindigd. Het lukte de gegijzelde om het pand uit te rennen waarna de gijzelnemer hem achternaliep. Die laatste werd hard aangereden door een politieauto. Een arrestatieteam heeft de zwaargewonde dader ingerekend en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.

