LIVE. België wil vanaf vrijdag 470 mensen evacueren uit Afghanistan - Nederlands vliegtuig met 16 Belgen onderweg van Kaboel naar Tblisi

Professor over Afghaanse chaos: “Natuurlijk is dit niet de fout van Joe Biden”

16:55 We zullen moeten leren aanvaarden dat de taliban weer aan de macht zijn in Afghanistan. Alleen op die manier kunnen we volgens professor internationale politiek Sven Biscop (Egmont Instituut/UGent) invloed op het land uitoefenen. Hij legt uit of we opnieuw moeten vrezen voor terrorisme uit het land en of de machtsovername zal leiden tot vluchtelingenstromen.