LIVE. België belooft tot 6 miljoen steun voor fonds wederopbouw Oekraïne - NAVO werkt aan plan tegen Russische aanval

Amerikaans leger kan tot 3.000 reservisten activeren voor Europa

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kan in de toekomst tot zo'n 3.000 reservisten activeren om in Europa in te zetten ter ondersteuning van de actieve troepen van operatie 'Atlantic Resolve'. Een besluit daartoe werd recent door president Joe Biden ondertekend.

De Amerikaanse operatie Atlantic Resolve werd opgestart onder Bidens voorganger Obama, na de annexatie door Rusland van de Krim, en versterkt de Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa. De missie is bedoeld om de Oost-Europese lidstaten van de NAVO gerust te stellen en Rusland ervan te weerhouden om met de VS geallieerde landen binnen te vallen.

Het Amerikaanse militaire commando in Europa (EUCOM) liet intussen weten dat het bevel van de president niets wijzigt aan de troepensterkte van de VS in Europa. Het gaat niet om extra strijdkrachten, verklaarde luitenant-generaal Douglas Sims aan de pers. Wel is het zo dat de reservisten in de toekomst taken zouden kunnen overnemen die voorheen werden uitgevoerd door soldaten van een actieve eenheid.

Of dit betekent dat de actieve troepen in Europa eventueel afgelost kunnen worden door reservisten, is onduidelijk. Maar het is, volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, sowieso aan de bevelvoerders van EUCOM om te beslissen hoe de bevoegdheden worden verdeeld.