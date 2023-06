LIVE. Belangrijke brug naar de Krim beschadigd door raketaanval - VN: Rusland heeft 136 kinderen gedood

Jongetje (2) schiet per ongeluk zwangere moeder dood in Ohio

Een acht maanden zwangere vrouw en haar ongeboren kind zijn vorige week in de Amerikaanse staat Ohio overleden nadat de 2-jarige zoon van de vrouw haar per ongeluk in de rug had geschoten met een pistool, meldt de politie. Het jongetje had het geladen wapen in de ouderlijke slaapkamer gevonden toen zijn moeder daar de was aan het doen was.