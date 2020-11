LIVE. Beelden tonen hoe dader terreuraanslag Wenen passant neerschiet - Vier doden en meerdere gewonden - Dader was “sympathisant IS”

Zeker één schutter heeft gisterenavond rond acht uur op zes verschillende locaties in de Weense binnenstad het vuur geopend. Bij de aanslag zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. De dader werd zelf door de politie doodgeschoten. Volgens de autoriteiten gaat het om een IS-sympathisant, de regering heeft het over een “islamistisch geïnspireerde aanslag”. Ook liggen zeker zeventien gewonden in het ziekenhuis, zeven van hen zijn in levensgevaar. Bondskanselier Kurz spreekt over een “weerzinwekkende terreuraanslag”. Er is nog een grote klopjacht gaande naar minstens één voortvluchtige andere dader. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.