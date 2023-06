LIVE. Bank in brand gestoken in Nanterre, bewoners op bovenste verdiepingen moeten gered worden - Moeder van Nahel: “Ik heb het gemunt op die ene agent, niet op politie”

De witte mars in Nanterre ter ere van Nahel, de 17-jarige jongen die doodgeschoten werd door een agent, is stevig ontspoord. Naast verschillende auto’s en een bus werd ook een restaurant in brand gestoken. Er werd geplunderd, een bank van Crédit Mutuel werd vernield en de politie moest traangas inzetten. Enkele agenten, die bekogeld werden met molotovcocktails en andere projectielen, raakten gewond. Het kat-en-muisspel duurde drie uur, minstens vijftien amokmakers werden gearresteerd. Na drie uur ‘windstilte’ laaide het vuur echter weer op doordat relschoppers een bank in brand staken. Jongeren hielpen mee om de inwoners op de bovenste verdieping in veiligheid te brengen. Rond 20.30 uur zijn in Marseille de poppen aan het dansen gegaan, met ook daar brandstichting en geplunderde winkels tot gevolg. Mounia, de moeder van het slachtoffer, speelde een opvallende rol vóór de chaos losbarstte. Ze leek wel even een popster. In een interview gaf ze aan het gemunt te hebben op die ene agent, niet op de politie.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt

De vrouw had vooraf het woord ‘opstand’ laten vallen, maar haar entourage beklemtoonde dat vrede en rechtvaardigheid centraal moesten staan. Net voor de start van de samenkomst om 14 uur nam Mounia het woord.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze benadrukte dat Nahel een vriendelijke kerel was die altijd klaarstond om anderen te helpen. “Maar mijn baby hebben ze nu van mij afgepakt.” Vervolgens legde ze de route af op het dak van een bestelwagen - omgeven door de boze massa - en juichte ze vanwege alle steun die ze kreeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op haar T-shirt stond de tekst “Gerechtigheid voor Nahel”. In haar kielzog volgden duizenden deelnemers met spandoeken en borden waarop “De politie doodt” te lezen viel.

Volledig scherm © AP

Ze scandeerden ook leuzes als “Geen gerechtigheid, geen vrede”, “Politie, moordenaars” en “Iedereen haat de politie”. Volgens een politiebron waren er ruim 6.000 deelnemers komen opdagen. Volgens de politieprefectuur van Parijs zaten daar ook duizend relschoppers tussen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Toen het einde van de mars naderde, ontstonden de eerste spanningen en moest de politie traangas inzetten. Naar verluidt escaleerde de situatie toen de menigte voorbij het gerechtsgebouw stapte. Daar stonden agenten achter nadarhekken te wachten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heel wat auto’s werden in brand gestoken, amokmakers gooiden projectielen. Ook een gebouw vatte vuur en zelfs een kindermolen (zie hieronder) moest eraan geloven. De politie bleef urenlang charges uitvoeren om de situatie onder controle te krijgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Brigade de Recherche et d’Intervention (gespecialiseerd in ernstige criminele zaken zoals gewapende overvallen en ontvoeringen; nvdr) werd ter plaatse gestuurd. Ook een getrainde motorbrigade staat paraat.

Volledig scherm © ANP / EPA

In de gemeente Clamart geldt een avondklok vanaf 21 uur tot 6 uur ‘s ochtends, en dit tot en met 3 juli. De Franse premier Elisabeth Borne riep nogmaals op tot kalmte. “Je eigen buurt vernielen lost niets op”, klonk het. “Het onderzoek loopt, laat ons dat vreedzaam afwachten.”

KIJK. Kat-en-muisspel tussen relschoppers en politie

Mounia maakte in een interview met France5 duidelijk dat ze het niet gemunt heeft op de politie als geheel. “Slechts één persoon loopt in mijn vizier en dat is diegene die het leven van mijn zoon afgenomen heeft.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Vorige nacht vonden opnieuw stevige rellen plaats. In Garges-lès-Gonesse brandde zelfs het stadhuis af. 170 agenten raakten gewond, liet minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten. Om een nieuwe escalatie te voorkomen, worden vanavond in het hele land 40.000 politieagenten gemobiliseerd. Minstens 5.000 onder hen zullen ingezet worden in de Parijse voorsteden. De Franse autoriteiten verwachten nog “wijdverspreid” geweld in de komende nachten, staat te lezen in een inlichtingenmemo van een politiebron.

Volledig scherm © REUTERS

Vanaf 21 uur zullen geen trams en bussen meer rijden in de regio Ile-de-France. “De beslissing is genomen in samenwerking met de politieprefectuur en de chauffeurs. Op deze manier willen we de veiligheid van het personeel en de passagiers waarborgen”, stelde Valérie Pécresse als voorzitster van Ile-de-France Mobilités. Ook in Rijsel, vlak bij de Belgische grens, zullen na 20 uur geen bussen en trams meer rijden. Het metroverkeer verloopt wel zoals normaal.

KIJK. Onze man in Parijs stond plots in vuurlinie tijdens rellen

Nahel werd dinsdag van dichtbij doodgeschoten toen hij achter het stuur zat van een auto, nadat de politie hem achtervolgd had vanwege verkeersovertredingen. Franse aanklagers openden een onderzoek naar de agent die schoot. Hij wordt vervolgd voor vrijwillige doodslag en is in hechtenis geplaatst. Iets voor 19 uur kwam hij aan in de gevangenis, weet de Franse nieuwszender BFM TV.

Volledig scherm © AFP

De aanklagers zeggen dat de jongen met hoge snelheid door Nanterre reed, onder meer over een busbaan. Een eerste poging van twee motoragenten om Nahel te stoppen mislukte. De jongen zou daarna door het rood en over een stoep gereden zijn.

Volledig scherm © ANP / EPA

Toen de agenten de auto even later stopten, wezen ze volgens de aanklagers met hun vuurwapens naar Nahel en eisten ze dat hij de motor zou uitzetten. Een van de agenten schoot op de jongen toen hij probeerde weg te rijden.