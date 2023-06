LIVE. Arsenaal aan wapens geplunderd in Marseille - 45.000 agenten gemobiliseerd in Frankrijk

In Frankrijk is het in meerdere steden voor de vierde avond op rij onrustig naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. In het hele land zijn 45.000 politieagenten ingezet, alle evenementen met veel publiek worden geannuleerd en het ziet er ook naar uit dat na 21 uur nergens in Frankrijk nog bussen of trams zullen rijden. Het protest is ook overgewaaid naar Brussel waar het - net zoals gisteren - onrustig is. Volg hier alles op de voet in onze liveblog.