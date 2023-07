LIVE. Ambassadeur VS bezoekt Amerikaanse journalist Gershkovich opnieuw in gevangenis Moskou

Rusland heeft na de invasie in Oekraïne al eens ingestemd met een spraakmakende gevangenenruil met de Verenigde Staten. Vorig jaar werd de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland werd verdacht van drugsmokkel, geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

Het was het tweede bezoek van de ambassadeur sinds de 'Wall Street Journal'-verslaggever 29 maart in de Russische stad Jekaterinenburg werd gearresteerd. Moskou beschuldigt hem ervan dat hij militaire geheimen zou hebben geprobeerd te bemachtigen. De 'Wall Street Journal' ontkent de aantijgingen.

De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne Tracy, heeft opnieuw een bezoek gebracht aan journalist Evan Gershkovich in de Lefortovo-gevangenis in diezelfde stad. Volgens een woordvoerder van de ambassadeur verkeert Gershkovich in goede gezondheid, ondanks de omstandigheden.

Ambassadeur VS bezoekt Wall Street Journal-verslaggever Gershkovich weer in gevangenis

Volgens Navalny zou hij recht hebben op drie bezoeken van een hele dag, drie bezoeken van vier uur en minimaal zes telefoongesprekken per jaar. Bovendien stelt de bekende Kremlincriticus dat hij volgens de grondwet verplicht is om deel te nemen aan de opvoeding van zijn kinderen en dat zij het recht hebben hem te zien. Ook zegt hij verplicht te zijn zorg te dragen voor zijn bejaarde ouders.

De familie van Kremlincriticus Aleksej Navalny is naar de rechter gestapt om hem te kunnen bezoeken. Navalny heeft als politiek gevangene geen enkel bezoek gehad in het afgelopen jaar, klinkt het op zijn Twitter- en Instagrampagina’s, die worden beheerd door zijn advocaten.

Zelensky: "Kremlin vermoordt Oekraïense burger Saakasjvili"

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Georgische ambassadeur 48 uur de tijd gegeven om terug te keren naar Tbilisi voor overleg over het lot van de voormalige Georgische president Micheil Saakasjvili, die ook Oekraïens staatsburger is. De president beschuldigt Rusland ervan Saakasjvili "te vermoorden".

De 55-jarige Saakasjvili, die niet graag gezien is door het Kremlin, verscheen maandag voor een rechter en was extreem vermagerd, waardoor de bezorgdheid over zijn gezondheidstoestand toeneemt. "Vandaag heeft de wereld opnieuw gezien hoe het Kremlin, door toedoen van de huidige Georgische regering, de Oekraïense burger Micheil Saakasjvili vermoordt", aldus Zelenski.

"Ik heb het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd de Georgische ambassadeur te ontbieden, hem op de hoogte te stellen van ons protest en hem te vragen Oekraïne binnen 48 uur te verlaten voor overleg in zijn hoofdstad", klinkt het. "Ik roep de Georgische autoriteiten nogmaals op om Saakasjvili over te brengen naar Oekraïne, zodat hij de nodige behandeling en zorg kan krijgen. En ik roep onze westerse partners op om de situatie te bekijken en niet te negeren en deze man te redden."

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië, een voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus. Daarna ging hij in ballingschap in Oekraïne, waar hij ook politieke functies bekleedde. Hij keerde terug naar Georgië voor de lokale verkiezingen van begin oktober 2021, maar werd toen onmiddellijk gearresteerd om een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik uit te zitten, die in 2018 bij verstek werd uitgesproken.