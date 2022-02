LIVE. Alle aandelen van Bel20 in het rood door spanningen rond Oekraïne - Olie- en gasprijs fors hoger - Analisten waarschuwen voor "schok op voedselmarkt”

“Mijn schoonfamilie leeft in het prachtige Sint-Petersburg. Ik hou van dat land. Maar als Poetin binnenvalt, dan vechten we terug. Tot de dood.” Dat is de teneur die steeds terugkeert in de straten van Kiev. Een oorlog: liever niet. Maar de bevolking in Oekraïne is zeker ook niet van plan om over zich heen te laten lopen. Volg de laatste nieuwe ontwikkelingen omtrent de dreigende escalatie tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog.