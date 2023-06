LIVE. Afrikaanse vredesmissie op bezoek bij Poetin - Zelensky sluit onderhandelingen met Rusland wederom uit

UPDATENadat ze vrijdag al een gesprek hadden met de Oekraïense president Zelensky, praten Afrikaanse leiders zaterdag in Rusland met de Russische president Poetin. De Afrikaanse vredesmissie wil zich mengen omdat het Afrikaanse continent getroffen wordt door stijgende voedselprijzen als gevolg van de oorlog. Oekraïne was voor de oorlog een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld. De Oekraïense president Zelensky heeft onderhandelingen met Rusland opnieuw uitgesloten. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.