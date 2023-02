LIVE AARDBEVING. Verkenningsteam B-Fast vertrokken naar Turkije - Syrië krijgt 5 miljoen euro van ons land

Update Verdachte geïdentifi­ceerd in verdwij­nings­zaak Franse Héléna (21): “Hij gaf toe dat hij iets stoms had gedaan”

De Franse politie heeft een verdachte op het oog in de verdwijningszaak rond de 21-jarige Héléna Cluyou. De jonge vrouw raakte meer dan een week geleden vermist na een avondje uit in de stad Brest, in het noordwesten van Frankrijk. Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat ze door een auto werd aangereden en dat de bestuurder haar lichaam nadien heeft verstopt. De 36-jarige verdachte zou hebben toegegeven dat hij “een stomme fout had gemaakt”.

