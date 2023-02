LIVE AARDBEVING. B-FAST stuurt veldhospitaal en 10.000 slaapzakken naar Turkije: eerste team vertrekt morgen

Bang afwachten voor Belgen met familie in rampgebied: “Mijn twee ooms zijn vermist. Niemand weet of ze nog leven”

Zo’n 250 Belgen verblijven volgens Buitenlandse Zaken in de getroffen regio’s in Turkije en Syrië. Of er onder hen slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Ook landgenoten met familie in het rampgebied wachten met een bang hart af. “Elke tien minuten stuur ik mijn zus een bericht, maar ze is niet meer bereikbaar. De schrik is immens”, vertelt Taher (30).

