LIVE. 719 relschoppers opgepakt tijdens vijfde onrustige nacht in Frankrijk - Betogers steken auto in brand bij huis van burgemeester: “Moordaanslag”

De burgemeester van de plaats L'Hay-les-Roses was niet thuis op het moment van de aanval. Zijn vrouw en twee kinderen sliepen er wel. De partner is gehospitaliseerd na een ernstige breuk, zegt de entourage aan de Franse nieuwszender BFMTV. Die liep ze op toen ze het huis ontvluchtte. De 5- en 7-jarige kinderen zijn niet gewond, maar zijn wel in shock.

"Uit eerste vaststellingen kunnen we ervan uit gaan dat het voertuig gelanceerd is om de woonst in brand te steken", zegt een Franse procureur zondagvoormiddag. "Een brandversneller werd gevonden in een fles cola", zei hij verder nog. De magistraat noemt het "extreem ernstige feiten". Er loopt een onderzoek naar poging tot moord.

Zes van de mensen die werden opgepakt waren minderjarig, de ander was 24 jaar oud. De politie gaat ervan uit dat ze waren geïnspireerd door de rellen in Frankrijk.

De onrust in Frankrijk is in de nacht van zaterdag op zondag ook overgeslagen naar buurland Zwitserland. In de stad Lausanne werden zeven mensen opgepakt nadat een groep van zo'n honderd jongeren schade had veroorzaakt aan winkels.

Ook onrust in Zwitserland na rellen in Frankrijk

Op 14 oktober hekelde Kanani de inmenging van president Emmanuel Macron, die zijn steun had uitgesproken voor de demonstranten. Het is verrassend dat Frankrijk de Iraanse veiligheidstroepen veroordeelt, die te maken hadden met "gewelddadige mensen en relschoppers", zei de woordvoerder toen.

De Iraanse autoriteiten hadden scherpe kritiek op de solidariteit van Europese landen met de protestbeweging die in de herfst door Iran raasde na de dood van Mahsa Amini, die werd gearresteerd omdat ze zich niet hield aan de zeer strenge kledingvoorschriften die in Iran aan vrouwen worden opgelegd en overleed.

De Iraanse media besteden veel aandacht aan de golf van geweld die in veel Franse steden is losgebarsten door de dood van de jonge Nahel.

Iran heeft zondag de Franse regering opgeroepen "te stoppen met de gewelddadige behandeling" van zijn bevolking en om terughoudendheid te tonen in de crisis die is ontstaan nadat een tiener omkwam door een politiekogel.

Vannacht raakten 45 politieagenten en gendarmes gewond, werden 577 voertuigen en 47 gebouwen in brand gestoken en werden in totaal 871 brandhaarden geteld op openbare wegen, aldus het ministerie.

"Er is ook een hogere verkoop de laatste dagen en we denken niet dat mensen zich voorbereiden op 14 en 21 juli (de nationale feestdagen van Frankrijk en België, red.)", zegt de burgemeester van Doornik nog aan RTBF.

"Er was bij de grens diefstal van vuurwerk, dat daarna terug gevonden werd in het midden van de rellen in Frankrijk", verklaart burgemeester Paul-Olivier Delannois het verbod dat tot maandag duurt.

De verkoop van vuurwerk is tijdelijk verboden in Doornik en Moeskroen, twee gemeentes die grenzen aan het noorden van Frankrijk.

Al bij al leek het er deze nacht wel overal rustiger aan toe te gaan dan de voorbije nachten. De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen. "Eerder kalme nacht dankzij de kordate acties van onze ordediensten", merkte binnenlandminister Gérald Darmanin via Twitter op.

Er deden zich geen zware ongeregeldheden voor, maar er werden wel kleinere incidenten gesignaleerd, onder meer in Marseille en Lyon en op de Champs-Élysées in Parijs , waar een grote groep betogers zich zaterdagavond verzameld had. Tientallen demonstranten werden gearresteerd, ook werden er wapens in beslag genomen.

Tijdens de vijfde protestnacht op rij in Frankrijk stond het aantal verrichte arrestaties in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.30 uur op 486 . Dat blijkt uit een voorlopige balans die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven.

De prefect van de regio Val-de-Marne, waar L'Hay-les-Roses onder valt, liet in een statement weten de aanval sterk te veroordelen, en sprak steun uit "voor onze gekozen leiders die aan de frontlinie staan in het gevecht tegen geweld".

De krant 'Le Figaro' meldt dat Jeanbrun ten tijde van de aanval op het gemeentehuis was, dat was gebarricadeerd. Een groep mensen verzamelde zich echter bij zijn woning, die niet werd beveiligd. De vrouw van de burgemeester vluchtte met de kinderen en zou daarbij achtervolgd zijn. Ze zou gewond zijn geraakt toen ze over de muur naar het huis van de buren klom.

De burgemeester was zelf niet aanwezig op het moment van de aanval bij zijn huis. Jeanbrun schrijft dat de betogers het hek voor zijn huis ramden en doorbraken met een auto, die daarna in brand werd gestoken.

De echtgenote van de burgemeester van de Franse plaats L'Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is gewond geraakt toen ze met twee jonge kinderen op de vlucht sloeg voor betogers die brandstichtten bij hun huis. Er is een onderzoek geopend voor poging tot moord. Dat heeft het parket bevestigd.

Ook in de nacht van zaterdag op zondag was het onrustig in Parijs. Hieronder enkele beelden:

Twee politieagenten zijn zaterdagavond in Marseille gewond geraakt, meldt de Franse nieuwszender 'BFMTV'. Een van de agenten raakte in het gezicht gewond door mortiervuur. Volgens de zender werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis overgebracht. In Marseille zijn zaterdagavond 65 mensen aangehouden.

Er werden onder meer incidenten gesignaleerd op de Champs-Élysées in Parijs , maar ook in Marseille en in Lyon . Al bij al leek het er deze nacht wel overal rustiger aan toe te gaan dan de voorbije nachten. De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen.

Tijdens de vijfde protestnacht op rij in Frankrijk waren in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur in totaal al 322 arrestaties verricht, waaronder 126 in Parijs en de Parijse buitenwijken. Dat blijkt uit een voorlopige balans die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven.

Opnieuw rellen in Frankrijk, maar iets rustiger dan vorige nacht

Frankrijk is de vijfde nacht met protesten ingegaan, al lijken die voorlopig iets rustiger te verlopen dan de voorgaande nachten. Wel berichten Franse media in bijna alle grote steden over incidenten en confrontaties tussen demonstranten en de politie.

In Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk, is een grote politiemacht op de been, maar de situatie is naar verluidt "onder controle". De stad had zich voorbereid op zware rellen. Rond middernacht waren al zo'n 56 mensen gearresteerd en de politie spreekt van "een geagiteerde sfeer". Demonstranten hebben er onder meer vuilnis in brand gestoken.

"We zien geen plunderingen zoals gisteren, maar al de hele avond proberen groepjes jongeren zich te verenigen om schade aan te richten", waarop de politie hen, zo nodig met traangas, uiteen probeert te drijven, verklaarde een politieverantwoordelijke.

In de winkelstraat Champs-Élysées in Parijs, waar veel winkeliers uit voorzorg hun vitrines hebben dichtgetimmerd, heeft de politie 37 personen gearresteerd en heel wat wapens in beslag genomen.

Uit Montpellier, in het zuiden van het land, komen meldingen van plunderingen. En in Nice, ook aan de Middellandse Zee, vindt er een confrontatie plaats tussen de politie en demonstranten die een groot vuur hebben aangestoken op een centrale as in de stad.

Net als tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag staan opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen. Vorige nacht werden in totaal 1.311 mensen aangehouden, van wie 406 in Parijs.